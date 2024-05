Pierwszy zgrzyt w koalicji. Poszło o wynagrodzenie nowego starosty kędzierzyńskiego i brak expose. "Ja takiej pensji w ciemno nie popieram"

"Żeby zostać przewodniczącym w szkole podstawowej, musicie przekonać swoich kolegów i koleżanki, dlaczego będziecie dobrym przewodniczącym i dlaczego powinni głosować na Was. W powiecie nikt nie widzi problemu, żeby nie wygłosić „exposé” lub nie powiedzieć, dlaczego powinienem na niego zagłosować. Nowy starosta nie znalazł dla mnie godziny czasu, exposé też nie wygłosił, więc dotrzymałem słowa i nie poparłem go w ciemno" - napisał Tomas Scheller.

I dodał:

"Innym radnym jednak to nie przeszkadzało i do tego stopnia, że przegłosowano dziś również pensję starosty, a wynosi ona 20 130 zł na miesiąc. Życzę Wam wszystkim, żebyście, idąc na rozmowy o pracę, dostawali pracę za podobne pieniądze i to w ciemno. Ja takiej pensji w ciemno nie popieram i wyraziłem to w głosowaniu."