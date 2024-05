Pijany przyjechał porozmawiać z dzielnicowym. Mundurowy szybko się zorientował Krzysztof Strauchmann

Zdjęcie ilustracyjne Archiwum

67-letni mężczyzna przyjechał do komisariatu policji w Paczkowie, żeby porozmawiać z dzielnicowym. Do domu wrócił już pieszo. Czekają go dalsze problemy.