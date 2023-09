Piłkarskie Orły. Na czoło wysunął się gracz MKS-u Kluczbork

„Piłkarskie Orły” to kontynuacja porównywania i klasyfikowania najskuteczniejszych strzelców w najwyższych polskich ligach, którą zapoczątkowaliśmy w poprzednim roku kalendarzowym. Na przywitanie obecnej odsłony konkursu z pewnością warto zajrzeć do regulaminu. Z którego jasno wynika, że: „Celem Rankingu jest wyłonienie oraz nagrodzenie najlepszych strzelców piłkarskich w kategorii męskiej i kobiecej, biorąc pod uwagę sumę goli zdobytych przez zawodników/zawodniczki klubów piłkarskich biorących udział w krajowych, zawodowych rozgrywkach ligowych na poziomie: ekstraklasy/ekstraligi, I, II, III, IV ligi oraz w Pucharze Polski, a także bramek zdobytych w europejskich pucharach”.

W roku 2023 rozszerzyliśmy grono klasyfikowanych goleadorów o tych występujących w IV lidze. A skoro pod uwagę bierzemy aż 5 poziomów rozgrywkowych, różniących się nie tylko nazwami, ale też skalą trudności dla napastników (i pozostałych strzelców), to logiczne, że bramki także muszą mieć zróżnicowaną wagę; w zależności od rangi rozgrywek, w których zostały zdobyte. Dla przypomnienia podajemy zatem współczynniki, przez które mnożymy gole przyznając miejsca w naszym rankingu:

dla Ekstraklasy/Ekstraligi - wynosi 2;

dla I ligi - 1,75;

dla II ligi - 1,5; dla III ligi - 1; dla IV ligi - 0,625;

dla Pucharu Polski - 2;

dla europejskich pucharów - 2,5.

Marcin Przybylski do tej pory zdobył we wrześniu dla MKS-u Kluczbork trzy bramki. Trafiał do siatki w dwóch spotkaniach domowych, które zakończyły się zwycięstwem kluczborczan. Najpierw strzelił gola w konfrontacji z Górnikiem II Zabrze (2:1), a strzeleckim dubletem popisał się w ostatniej kolejce, kiedy to MKS okazał się lepszy od Gwarka Tarnowskie Góry (3:1).

Aktualnie 27-letni Przybylski jest zawodnikiem MKS-u od lipca 2021 roku, kiedy to trafił do niego z Foto-Higieny Gać. Swoją przygodę z dorosłą piłką zaczął natomiast od występów w drugiej drużynie Śląska Wrocław. Ma na swoim koncie sześć występów w reprezentacji Polski do lat 19.