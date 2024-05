Przed nami finał wojewódzki turnieju o Puchar Tymbarku w Kluczborku. Najlepsi pojadą do Warszawy

- Już sam udział w finale wojewódzkim będzie ukoronowaniem tego, czego dokonałyśmy do tej pory. Moje dziewczyny jeszcze nie miały okazji brać w nim udziału, więc to już będzie dla nich pewna forma nagrody. Nie stawiam przed nimi żadnych odgórnych celów. Głównym założeniem będzie walka o zwycięstwo we wszystkich meczach. Chciałabym, żeby przede wszystkim dobrze się bawiły i czerpały radość ze swoich występów na turnieju w Kluczborku - powiedziała Magdalena Łuczak, trenerka PSP 5 Kędzierzyn-Koźle.