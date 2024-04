Piłkarze KS-u Twardawa wyrastają na "rycerzy wiosny". Przemiana godna uznania

- Naszym celem transferowym było pozyskanie graczy, którzy coś do drużyny dodatkowo wniosą, a nie tylko ją uzupełnią - podkreślił Ryszard Remień, trener klubu z Twardawy. - Teraz mamy trochę szerszą kadrę i póki co nie zdarzają się takie sytuacje jak jesienią, że do meczu mam gotowych właściwie tylko 11 piłkarzy. Analizowałem nasze występy w pierwszej części sezonu i zauważyłem, że siedmiokrotnie do przerwy prowadziliśmy. Po czym ... wszystkie te spotkania przegraliśmy. I nie dlatego, że graliśmy słabo, tylko po prostu przy wąskiej kadrze i niewielkiej liczbie jednostek treningowych nie byliśmy w stanie wytrzymywać meczów do końca.