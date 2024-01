PlusLiga. Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle bez punktów w starciu z Aluronem CMC Wartą Zawiercie

Po tej porażce już właściwie do zera spadły szanse kędzierzyńskiego klubu na to, by wywalczyć awans do ćwierćfinału Tauron Pucharu Polski. Do tej fazy rozgrywek zakwalifikuje się sześć najlepszych drużyn na półmetku fazy zasadniczej PlusLigi (po 15. kolejce), a w chwili obecnej ZAKSA zajmuje dopiero 9. miejsce. Co więcej, wciąż jeszcze nie zostały rozegrane wszystkie spotkania 14. serii.

Do potyczki z Wartą ekipa z Kędzierzyna-Koźla znów przystąpiła mocno. O ile jej trener Tuomas Sammelvuo już od dłuższego czasu nie może korzystać między innymi z usług przyjmującego Aleksandra Śliwki i środkowego Davida Smitha, to jeszcze dodatkowo tym razem poza składem znalazł się przyjmujący Jakub Szymański (kontuzja pleców). Natomiast Andreas Takvam co prawda był w kadrze meczowej, ale tak naprawdę choroba również wykluczyła go z udziału w spotkaniu.