PlusLiga. Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle błyskawicznie uporała się z KGHM Cuprum Lubin

Swój potencjał szczególnie mocno jej gracze pokazali w pierwszym secie, w którym to pozwolili zdobyć rywalom zaledwie 14 punktów. W kolejnych dwóch partiach Cuprum uzyskał po 20 „oczek”, ale ani przez moment nie był w stanie zagrozić kędzierzynianom. Po stronie lubinian bardzo wyraźnie rzucał się w oczy brak dwójki atakujących - Amerykanina Jake’a Hanesa i Adama Lorenca. Poza tym popełnili oni zdecydowanie zbyt dużo błędów własnych, by móc realnie myśleć choćby o postraszeniu ZAKSY.

Potyczka w Lubinie była bardzo jednostronna i od początku do końca upłynęła pod pełną kontrolą ZAKSY. Zespół z Kędzierzyna-Koźla coraz lepiej przystosowuje się do gry bez atakującego Łukasza Kaczmarka, którego prawdopodobnie w jego barwach już nie zobaczymy (na dniach klub ma wydać w tej sprawie stosowny komunikat). Niezłe zawody znów rozegrał Bartłomiej Kluth, ale ogólnie rzecz biorąc, podczas starcia w Lubinie ZAKSA nie miała słabego punktu.

Co prawda w ostatnim czasie kędzierzynianie mierzyli się jedynie z drużynami notowanymi w dolnej części tabeli, ale i tak warto odnotować, że wygrana w Lubinie była dla nich czwartą z rzędu. W dodatku w tych wszystkich meczach (Enea Czarni Radom, Barkom Każany Lwów, Exact Systems Norwid Częstochowa i Cuprum) zdobyli komplet 12 punktów, tracąc zaledwie jednego seta.

Drużyna z Kędzierzyna-Koźla znów zrobiła swoje, dzięki czemu po zakończeniu 24. kolejki na pewno utrzyma się na obecnie zajmowanej 7. pozycji. Wciąż jednak czeka ją jeszcze kilka wymagających spotkań, by utrzymać się w czołowej „ósemce”, która to wystąpi w fazie play-off. Najbliższy, niezwykle ważny mecz zagra ona w niedzielę 10 marca, kiedy to na wyjeździe zmierzy się ze znajdującą się wyżej w tabeli ekipą Bogdanki LUK-u Lublin.

KGHM Cuprum Lubin – Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 0:3 (14:25, 20:25, 20:25)

Cuprum: Kubicki (2 pkt), Berger (11), Strulak (7), Ferens (3), Kwasowski (8), Pietraszko (1), Masłowski (libero) oraz Węgrzyn, Lipiński (2), Czerny (3), Granieczny (libero).

ZAKSA: Janusz (3), Bednorz (9), Smith (6), Kluth (12), Chitigoi (7), Takvam (7), Shoji (libero) oraz Szymański, Banach.