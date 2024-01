PlusLiga. Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle zagrała dobry mecz, ale na Jastrzębski Węgiel to nie wystarczyło

ZAKSA dobrze weszła w mecz, szybko odskakując na 7:3. I choć w dzisiejszych czasach taka zaliczka w początkowej fazie seta jeszcze zwykle niewiele znaczy, to gospodarze utrzymywali wysoki poziom gry i potrafili to zrobić do końca partii. Gracze z Jastrzębia-Zdroju też ani na moment nie odpuszczali, przez co o losach inauguracyjnej odsłony decydowała zacięta końcówka. W niej nieznacznie lepsi byli miejscowi, którzy zwyciężyli 25:23.

Trzy kolejne sety padły łupem Jastrzębskiego, jednak przebieg każdego z nich był podobny do tego, co oglądaliśmy w pierwszej partii. Niezwykle rzadko zdarzały się momenty, kiedy jeden lub drugi zespół wypracował sobie taką przewagę, by choćby przez chwilę móc złapać oddech. Ciężar zdobywania punktów w obu drużynach rozkładał się bardzo równomiernie, o czym najlepiej świadczy fakt, że aż dziewięciu siatkarzy zdobyło w tym spotkaniu więcej niż 10 punktów.