PlusLiga. PSG Stal Nysa uległa na inaugurację sezonu Jastrzębskiemu Węglowi [ZDJĘCIA]

Nie dość, że już na starcie rozgrywek nysanom przyszło się mierzyć z tak uznanym przeciwnikiem, to jeszcze ich trener Daniel Pliński nie mógł w tym spotkaniu skorzystać ze wszystkich swoich podopiecznych. Kontuzja wyeliminowała bowiem Macieja Muzaja, szykowanego do pełnienia roli podstawowego atakującego Stali.

Mimo tego utrudnienia oraz porażki, zespół z Nysy zaprezentował się z niezłej strony. Szczególnie dużo emocji dostarczył on swoim kibicom w drugim secie. Choć przegrywał w nim już 15:21, najpierw, przy serii zagrywek Jakuba Abramowicza odrobił straty, a następnie miał nawet dwie piłki setowe. W takim powrocie do gry ogromną rolę odegrała też znakomita klasyczna podwójna zmiana, jaką dali Patryk Szczurek i Wojciech Włodarczyk (za Remigiusza Kapicę i Tsimafeia Zhukouskiego). Ale miejscowym nie udało się zamknąć partii i ostatecznie to Jastrzębski triumfował 30:28.