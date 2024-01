PlusLiga. PSG Stal Nysa zdecydowanie lepsza od Ślepska Malow Suwałki [ZDJĘCIA]

Zwycięstwo to wywindowało nysan na 6. miejsce w tabeli, co jest niezwykle istotną informacją przed 15. serią gier. Po jej zakończeniu bowiem sześć najwyżej klasyfikowanych drużyn awansuje do ćwierćfinału Tauron Pucharu Polski. Stal nie może jednak jeszcze być pewna utrzymania tej lokaty, ponieważ w niedzielę 7 stycznia (godz. 14.45) czeka ją trudny wyjazdowy bój z Aluronem CMC Wartą Zawiercie. A znajdujący się aktualnie o dwa punkty za ekipą z Nysy Bogdanka LUK Lublin zakończy pierwszą część fazy zasadniczej domowym bojem z notowanym w dole tabeli GKS-em Katowice.

Wracając jednak do starcia ze Ślepskiem, dominacja nyskiej drużyny ani przez moment nie podlegała w nim najmniejszej dyskusji. Najmocniej na triumf musieli oni popracować w pierwszym secie, w którym jednak i tak byli znacznie lepsi. Od stanu 17:17 odskoczyli bowiem na 24:19. Lekki przestój gospodarzy w końcówce sprawił, że ostatecznie inauguracyjną partię wygrali oni "tylko" 25:23.