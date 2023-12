Pod Głogówkiem pociąg potrącił jelenia. Ludzie utknęli w szczerym polu. W końcu przewieziono ich autobusami

Do zderzenia doszło ok. 19.30, kiedy pociąg pospieszny do Krakowa dojeżdżał do stacji Twardawa w gminie Głogówek. Na tory wybiegł jeleń, spalinowa lokomotywa zderzyła się ze zwierzęciem, a maszynista zatrzymał pociąg. Po obejrzeniu uszkodzeń załoga składu stwierdziła, że doszło do uszkodzenia hamulców i nie może dalej kontynuować jazdy.

- Pociąg zatrzymał się ok. 200 metrów od stacji w Twardawie, w miejscu gdzie nie ma peronów ani rampy, pozwalającej na bezpieczne wejście z wagonów – mówi brygadier Tomasz Protaś, rzecznik Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Prudniku. – Dlatego poproszono strażaków o pomoc w bezpiecznym ewakuowaniu pasażerów.

Cztery jednostki zawodowej i ochotniczej straży pomogły wyjść z wagonów 140 pasażerom. Ludzie doszli pieszo do stacji, albo zostali dowiezieni przez strażackie samochody. Po pewnym czasie PKP podstawiły na stację autobus zastępczy, którzy przewiózł pasażerów do Kędzierzyna Koźla, skąd mogli kontynuować podróż.

Do Krakowa dotarli z 3 godzinnym opóźnieniem.