Pijany 46-latek z Opola uciekł z miejsca wypadku. Zatrzymała go policjantka, która wracała do domu po służbie

Do zdarzenia doszło 12 kwietnia (piątek) tuż po godzinie 21:00, kiedy to oficer dyżurny komendy policji w Krapkowicach otrzymał zgłoszenie dotyczące zderzenia dwóch aut, do którego doszło na drodze krajowej 45, na wysokości miejscowości Gwoździce. Na miejsce natychmiast został skierowany patrol ruchu drogowego.

Do zearzenia doszło w wyniku niezachowania bezpiecznej odległości od poprzedzającego przez kierującego audi, który najechał na tył seata, którym kierowała 44-letnia mieszkanka Krapkowic.

- Jak się szybko okazało, nie wszyscy uczestnicy kolizji byli na miejscu zdarzenia. Dwóch mężczyzn: kierowca i pasażer audi, postanowili oddalić się w nieznanym kierunku. Policjanci te informacje natychmiast przekazali dyżurnemu, który na miejsce skierował kolejny patrol - informują policjanci.

Jednak ostatecznie kierujący osobowym audi został zatrzymany dzięki czujności krapkowickiej dzielnicowej sierż. szt. Karolinie Kleinert, która rozpoznała mężczyznę.