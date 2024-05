Pod Strzelcami Opolskimi ruszyły ważne remonty na drogach. Niektóre ulice są całkowicie zamknięte dla ruchu

W Suchej (pod Strzelcami Opolskimi) na ulicy Kościelnej trwa przebudowa mostu. To główna ulica, która biegnie od drogi krajowej nr 94 do centrum wsi.

Obiekt - choć niewielki - służył na co dzień wielu mieszkańcom. Dzieci korzystały z niego idąc do szkoły, a kierowcy dojeżdżając do pracy.

- Obiekt nadawał się do wyburzenia z powodu fatalnego stanu technicznego - poinformował Andrzej Ful, naczelnik wydziału dróg w strzeleckim starostwie.

Firma z Gliwic usunęła już dotychczasową konstrukcję i przystąpiła do pogłębiania koryta niewielkiej rzeki Sucha. Nowy most, który będzie zbudowany w tym miejscu, ma być odporny na nacisk ciężarówek.

Prace będą realizowane do lipca - do tego czasu droga będzie całkowicie zamknięta dla ruchu, a kierowcy muszą jeździć objazdem.

Inwestycja pochłonie około 2 mln zł. Będzie sfinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.