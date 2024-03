Polacy w kraju i na świecie modlili się w łączności z Górą Świętej Anny. Zakończyła się ogólnopolska nowenna "21:20" w intencji Ojczyzny

- Chciałbym nieco poszerzyć tę intencję, by w modlitwie różańcowej modlić się w ogóle za dzieci i o to, byśmy potrafili przyjmować dzieci, jako wielki dar, błogosławieństwo Boga – wskazywał biskup Andrzej Czaja.

Kapłan odwołał się do hasła tegorocznego roku duszpasterskiego, które brzmi „Uczestniczę we wspólnocie Kościoła”. Wytłumaczył, że w pierwszej kolejności należy rozumieć to, jako uczestnictwo w tym, co daje nam Bóg.

W annogórskim sanktuarium modlono się również o umiejętność postrzegania każdego dziecka jako wielki dar, o lepsze wychowanie dzieci, aby nie zabrakło rodzin otwartych na adopcję, by także było więcej rodzin zastępczych.

- Żebyśmy wszyscy byli bardzo zatroskani o dziecko, rozwój dziecka w rodzinie i państwie – mówił biskup Andrzej Czaja i wskazał na konieczność dobrego funkcjonowania trójkąta rodzice-szkoła-Kościół.

Modlitwie różańcowej przewodniczył bp Rudolf Pierskała, a bp Waldemar Musioł odmówił Modlitwę Jubileuszu.