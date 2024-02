Policja weszła do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu i zabezpieczyła dokumentację przetargową

We wtorek 6 lutego do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu weszli policjanci z wydziału do walki z przestępczością gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu.

Śledczy zabezpieczyli dokumentację związaną z przetargami prowadzonymi z tej jednostce samorządu terytorialnego.

- Postępowanie dotyczy przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariusza publicznego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej w związku z udzielaniem zamówień publicznych - powiedział nto prokurator Stanisław Bar, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Opolu.

Czyn ten zagrożony jest kardą od roku do 10 lat więzienia.

- Nikomu nie przedstawiliśmy zarzutów, postępowanie prowadzone jest w sprawie a nie przeciwko komuś - zaznacza prokurator Bar. - Na tę chwilę nic więcej powiedzieć nie mogę.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu potwierdza zaistniały fakt.

- Nie jesteśmy jednak uprawnieni do udzielania szczegółowych informacji w przedmiotowej sprawie. Mogę powiedzieć, że w pełnym zakresie współpracujemy z organami ścigania, by wyjaśnić zaistniałą sytuację - poinformował Arkadiusz Branicki z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu.

Pełną współpracę przy wyjaśnieniu sprawy deklaruje również Szymon Ogłaza, członek zarządu województwa opolskiego, który nadzoruje Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu.