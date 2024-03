Policja zatrzymała pijanego rowerzystę. Dostał 2,5 tysiąca mandatu. To nie jedyny podobny przypadek

W ostatni piątek 15 marca przypadkowy kierowca, jadący drogą z Malerzowic do Skoroszyc w powiecie nyskim, zauważył rowerzystę, który zjechał z szosy do rowu. Świadek zawiadomił policję i o chwili patrol dojechał na miejsce.

- Policjanci zmierzyli 33-letniemu mężczyźnie trzeźwość i okazało się, że ma 3,7 promila alkoholu w wydychanym powietrzu – informuje Janina Kędzierska z KPP w Nysie. – Policjantom oświadczył, że wpił i wsiadł na rower. Mężczyzna został ukarany mandatem wysokości 2,5 tysiąca złotych, a rower policjanci przekazali osobie, wskazanej przez właściciela.

Według materiałów informacyjnych Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych tak wysokie stężenie alkoholu w organizmie powoduje spadek ciśnienia krwi, obniżenie ciepłoty ciała, osłabienie lub zanik odruchów fizjologicznych oraz głębokie zaburzenia świadomości prowadzące do śpiączki. Nic dziwnego, że rowerzysta nie był w stanie utrzymać równowagi.

Dzień później policjanci z Nysy zatrzymali jeszcze jednego nietrzeźwego na rowerze o to również we wczesnych godzinach popołudniowych. W Otmuchowie na ul. Nyskiej patrol Wydziału Ruchu Drogowego skontrolował 65-latka na rowerze. Przypuszczenia okazały się trafne, rowerzysta miał 0,65 promila alkoholu. On również otrzymał mandat 2,5 tysiąca złotych.