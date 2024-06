Policjanci w ferrari łapali motocyklistów. Ta górska droga przyciąga rajdowców amatorów z Polski

- Gdy zauważył, że jest namierzany przez policję, próbował odjechać najbliższą leśną drogą, ale mu się to nie udało - mówi por. Teresa Naubauerova. - Policjanci zatrzymali mu prawo jazdy i zgłosili wykroczenie organowi administracyjnemu. Kierowcy grozi kara grzywny do 25 tysięcy koron (do 5 tys. zł) oraz zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 do 18 miesięcy.