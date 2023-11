Policjant z Prudnika Krzysztof Babisz wicemistrzem Polski w brazylijskim jiu-jitsu. Sztuki walki trenuje od 12 lat

XIX Mistrzostwa Polski w brazylijskim jiu-jitsu zgromadziły niemal 2000 zawodników z całego kraju. Aspirant sztabowy Krzysztof Babisz, reprezentujący barwy klubu UNITED KINGS Jiu-jitsu Prudnik, stanął do rywalizacji w kategorii wagowej do 94,3 kilograma. Jego umiejętności i determinacja sprawiły, że zasłużenie stanął na drugim stopniu podium.

Policjant z Prudnika, trenujący sztuki walki od ponad 12 lat, skupia się głównie na brazylijskim jiu-jitsu od ostatnich 10 lat.

To nie pierwszy sukces Babisza w tej dziedzinie. W ciągu tego roku zdobył już dwa brązowe medale na XIII Mistrzostwach Polski w Luboniu oraz srebrny medal podczas X Pucharu Polski, również rozgrywanego w Luboniu.

Jednak sport to nie jedyna dziedzina, w której aspirant sztabowy Krzysztof Babisz odnosi sukcesy. Na co dzień jest przewodnikiem psa służbowego o imieniu Foksi, specjalizując się w poszukiwaniach osób zaginionych. Wspólnie z Foksią policjant już wielokrotnie odnaleźli zaginione osoby, co zdaje się być równie ważnym elementem jego imponującej kariery.