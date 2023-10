Politechnika Opolska zainagurowała nowy rok akademicki 2023/2024. Uczelnia przyznała tytuł profesora honorowego prof. Jackowi Semaniakowi

Rektor Politechniki Opolskiej ma nadzieję, że studenci zdołają w pełni wykorzystać czas spędzony w murach opolskiej uczelni.

- Czas studiów to czas nie tylko nauki, ale przede wszystkim czas kształtowania charakterów, poglądów, postaw społecznych. To także czas zawierania najbardziej trwałych przyjaźni, nierzadko także związków małżeńskich. To także szansa na rozwój pasji, na pracę w kołach naukowych, samorządzie studenckim. To doświadczenia, których owoce zbierzecie w przyszłości. Jako rektor Politechniki Opolskiej życzę Wam, abyście z naszej uczelni wynieśli jak najwięcej wiedzy i jak najlepsze wspomnienia – komentował prof. Marcin Lorenc, rektor Politechniki Opolskiej.