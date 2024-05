Wiosna Kwiatów w Łosiowie. Kiedy w tym roku odbędzie się kultowa impreza ogrodnicza i co będzie można kupić? Milena Zatylna

Wiosna Kwiatów w Łosiowie to impreza, która cieszy się ogromnym zainteresowaniem pasjonatów ogrodnictwa. W tym roku odbędzie się w drugi majowy weekend, czyli 11 i 12 maja. W roku ubiegłym Wiosnę Kwiatów odwiedziło w sumie około 50 tysięcy osób. Milena Zatylna Zobacz galerię (79 zdjęć)

Wiosna i lato to idealna pora dla miłośników ogrodnictwa. Nic dziwnego, że imprezy branżowe ściągają tłumy pasjonatów. Wkrótce odbędą się na Opolszczyźnie kolejne kultowe targi ogrodnicze, na które przyjeżdżają setki wystawców i dziesiątki tysięcy kupujących. Można tu kupić wszystko, co jest potrzebne do założenia i prowadzenia ogrodu.