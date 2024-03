Pomogą wybrać życiową drogę. W Opolu odbędą się rekolekcje powołaniowe dla mężczyzn - nie tylko przyszłych księży

- Każdy z nas ma powołanie. Przede wszystkim Pan Bóg powołuje nas do zaistnienia, do życia. Nikt nie jest przypadkiem. Później jesteśmy powołani do świętości. Jesteśmy też powołani, żeby być mężczyzną, albo kobietą. To również jest powołanie, o którym dziś mało kto pamięta. No i na czwartym miejscu jesteśmy powołani konkretnie do jakichś rzeczy, które mamy wykonywać w tym świecie. To życie rodzinne, życie w pojedynkę, ale też życie kapłańskie, zakonne.

Aby ułatwić mężczyznom rozpoznanie ich życiowej drogi, Wyższe Międzydiecezjalne Seminarium Duchowne w Opolu organizuje rekolekcje powołaniowe. Wydarzeniu będą towarzyszyły słowa z Pisma Świętego: „Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie. A On rzekł: Przyjdź!” (Mt 14, 28-29).

Rekolekcje będą okazją do refleksji nad powołaniem i wszystkim tym, co jest z nim związane, także doświadczenie lęku. W programie będą modlitwa, spotkania i rozmowy z klerykami, moderatorami, ojcami duchowymi oraz z księdzem Marcinem Marsollkiem, który jest psychoterapeutą i diecezjalnym duszpasterzem trzeźwości. Nie braknie okazji do integracji podczas meczu piłki nożnej, czy spotkań przy kawie.