Pomysł na weekendową wycieczkę. Rowerowa eskapada przez śródleśne osady wkoło Szumiradu: Kamieniec, Sobisz, Radomil, Ryczek [MAPA]

- Kamieniec to opuszczona osada w środku lasu. Pojechałam tam zaintrygowana, bo o tej opuszczonej wsi w Polsce nie wiedział prawie nikt. Tu zaczyna się tajemnica: wpisując w wyszukiwarce „Kamieniec, Opolskie”, w sugestiach pojawia się nam tajemniczo brzmiąca propozycja: „Szumirad jednostka wojskowa" - pisze Ewelina Gac, autorka bloga podróżniczego „W poszukiwaniu końca świata". - Jednak nie jest to miejsce, które można zwiedzić, tym bardziej, że nawet mieszkańcy nie wiedzą, co w tej niedostępnej bazie wojskowej, ukrytej w środku lasu się znajduje. Wyobraźnię pobudza fakt, że nad lasem i okolicznymi miejscowościami obowiązuje całkowity zakaz lotów, a jadąc do Kamieńca, gubimy zasięg!