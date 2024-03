Popierać zaciskając zęby. Komentarz Łukasza Żygadły

Oczywiście nie jest tak, że Wiśniewski ma w PO samych wrogów. Z moich informacji wynika, że prezydent miasta utrzymuje dobre relacje z Danutą Jazłowiecką i Tomaszem Kostusiem. W tym przypadku mamy wspólnotę interesów, bowiem cała trójka jest skonfliktowana z marszałkiem województwa Andrzejem Bułą.

Wiśniewski współpracuje nadal z Witoldem Zembaczyńskim, który jak lew trzymał jego stronę podczas afery w WiK Opole, jak również dobrze żyje z Piotrem Woźniakiem z Lewicy czy Adamem Gomołą z Polski 2050, choć ten ostatni polityk to tak naprawdę jeszcze dziecko, bez większego znaczenia w szerszej układance.

Czytając powyższy tekst można odnieść wrażenie, że Wiśniewskiemu udało się zdobyć szeroki krąg poparcia, zatem dlaczego w nowej kadencji samorządu może dochodzić do konfliktów? Żeby wyjaśnić tę sprawę wystarczy spojrzeć na kandydatów Koalicji Obywatelskiej do rady miasta Opola. Tam widzimy ludzi, którzy uważają Wiśniewskiego za złego prezydenta (użyłem możliwie lekkich słów) i najchętniej chcieliby pozbyć się go z ratusza. Popierają Wiśniewskiego bo muszą. Zaciskając przy tym zęby.