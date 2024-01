Porażka UNI Opole 0:3 w wyjazdowym meczu 17. kolejki Tauron Ligi z PGE Rysicami Rzeszów

Przed meczem w Rzeszowie zawodniczki obu drużyny były w całkowicie odmiennych nastrojach. Wilczyce wygrały co prawda 2 ostatnie spotkania (3:1 z MKS-em Kalisz i 3:0 z Pałacem Bydgoszcz), jednak w meczu z Rysicami były stawiane na straconej pozycji.

Rzeszowianki są bowiem wiceliderkami tabeli Tauron Ligi. W 16 dotychczasowych meczach przegrały zaledwie 3 z nich. Słabiej radzą sobie w Lidze Mistrzów, gdzie wygrały 3 z 6 meczów. Dało im to 3. miejsce w grupie, dzięki któremu w barażu o 1/4 finału z tureckim VakýfBank Stambuł.

Rzeszowianki lepiej weszły w mecz, prowadząc 7:3. Ich przewaga rosła do stanu 15:8. Kiedy na zagrywkę weszła Ana Olaya, opolanki odrobiły część strat. Zrobiło się już tylko 18:16 dla Rysic, które jednak utrzymały kontrolę nad setem i wygrały go do 18.