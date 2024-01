Postępowanie w sprawie niesłusznego skazania Tomasza Komendy zostało umorzone

Od tego czasu śledczy zastanawiali się, kto stał za niesłusznym aresztowaniem i skazaniem Tomasza Komendy. Wiadome było bowiem, że policjanci, prokuratorzy, biegli i sędziowie popełnili błędy w procesie, które ostatecznie skończyły się dramatem niewinnego człowieka.

- W przypadku Tomasza Komendy nie wyjaśniono ponad wszelką wątpliwość, jak w tę noc sylwestrową mógł się dostać do miejscowości odległej o 25 km od Wrocławia. Bez prawa jazdy, samochodu i przy braku wszelkiej komunikacji publicznej. W ciągu kilku godzin miał pojechać do Miłoszyc, popełnić zbrodnię i wrócić. I nikt nie drążył, jak to było możliwe? Dlatego twierdzę, że w przypadku pomyłek sądowych zwykle mamy do czynienia z błędami ludzkimi - ocenia Zbigniew Ćwiąkalski, pełnomocnik Komendy i były minister sprawiedliwości.