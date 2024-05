Walcownia Rur Andrzej w Zawadzkiem do likwidacji. Prawie pół tysiąca pracowników może trafić na bruk

Zarząd Alchemii wyliczył kilka powodów swojej decyzji m.in.: „przewidywaną utratę zdolności Oddziału do konkurowania na rynku, z uwagi na przestarzałą technologię produkcyjną, wysokie koszty utrzymywania działalności produkcyjnej Oddziału i przewidywany stały wzrost tych kosztów (...) - czytamy w raporcie.

Decyzję o rozpoczęciu procesu likwidacji przekazali przedstawiciele Boryszewa, spółki zależnej od Alchemii S.A., do której należy oddział w Zawadzkiem. Z raportu wynika, że Walcownię Rur Andrzej czeka definitywny koniec.

Katastrofalna decyzja dla mieszkańców Zawadzkiego

- To przede wszystkim największy pracodawca w gminie Zawadzkie - zauważa Roman Kus, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Opolskich. - Będziemy się kontaktować z pracodawcą, żeby ustalić w jakim zakresie i w jakim czasie planuje zmiany w zatrudnieniu.

Jeśli likwidacja dojdzie do skutku, to będzie ona miała katastrofalne skutki dla lokalnego rynku pracy. Walcownia Rur Andrzej jest bowiem jednym z największych pracodawców w powiecie strzeleckim - z danych Powiatowego Urzędu Pracy wynika, że w firmie pracuje 455 osób (dane za 2023 r.).

- Rozważamy różne kroki prawne, żeby powstrzymać proces likwidacji - słyszymy od przedstawicieli załogi. Do związków zawodowych nie wpłynęły jeszcze dokumenty związane ze zwolnieniami grupowymi.

Oddział Walcownia Rur Andrzej w 2023 roku miał 183 mln zł przychodów ze sprzedaży. W 2022 roku było to 281 mln zł.

To kolejny już zakład, który spółka Alchemia wskazała do likwidacji. Wcześniej podobny los spotkał Kuźnię Batory w Chorzowie.