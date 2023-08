Poznaliśmy nowych zawodników i plan sparingów w Weegree AZS-ie Politechnika Opolska

Już jakiś czas temu klub ogłosił, że kontrakt z trenerem Robertem Skibiniewskim został przedłużony. Jest to wydarzenie godne odnotowania, bowiem w pierwszoligowej historii klubu żaden ze szkoleniowców nie miał okazji rozpocząć dwóch sezonów z rzędu.

Ponadto w sztabie zostają: Jędrzej Suda (asystent trenera), Bartosz Komarek (przygotowanie motoryczne) i Radosław Kolański (zdrowie oraz odnowa biologiczna zawodników), który będzie współpracować z wprowadzoną do zespołu Oliwią Koszela. Sztab zamknął Michał Rutkowski. Do jego obowiązków będą należeć: ujednolicenie systemu szkolenia w grupach młodzieżowych oraz jego koordynację, prowadzenie jednej z grup młodzieżowych, pełnienie funkcji asystenta trenera w pierwszym zespole odpowiedzialnym za scouting, pracę indywidualną z zawodnikami oraz pomoc w prowadzeniu treningów. 13 ostatnich sezonów Rutkowski spędził w WKK Wrocław, będąc odpowiedzialnym m.in. za prowadzenie grup młodzieżowych.

W nadchodzących rozgrywkach barw opolskiej drużyny nie przywdzieją: Adam Skiba (MMKS Żak Koszalin), Hubert Pabian (Enea Basket Poznań), Marcel Kapuściński (powrót w rodzinne strony), Michał Kroczak (King Szczecin), Mikołaj Ratajczak, Artur Mielczarek.