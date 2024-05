Hit dla Stali Brzeg, najwięcej goli w Opolu i Chróścicach. Podsumowanie 24. kolejki BS Leśnica 4 Ligi Opolskiej

W 24. serii gier drużyna z Ozimka zdobyła jedną bramkę, ale wystarczyło to, by zainkasować trzy punkty w konfrontacji z 4-ligowym outsiderem, czyli Pogonią Prudnik.

Potyczka w Brzegu zakończyła się wygraną gospodarzy 1:0. Przesądziło o tym trafienie Rafała Brusiły w 69. minucie. Dzięki temu triumfowi, to właśnie Stal została nowym liderem tabeli, spychając z tego miejsca nikogo innego jak iPrime . Na sześć kolejek przed końcem nadal jednak wszystko jest możliwe, bo oba zespoły mają obecnie tyle samo punktów (po 57). A tuż za ich plecami znajduje się Małapanew Ozimek (56 pkt), mająca dodatkowo rozegrany o jeden mecz mniej.

Z kolei najwięcej bramek - pięć - oglądaliśmy w starciu Protec Victorii Chróścice z Po-Ra-Wiem Większyce. Choć to gospodarze wygrywali w tym meczu już 2:0, to jednak po ostatnim gwizdku zostali z niczym. Podopieczni trenera Tomasza Hejduka najpierw odrobili straty, a zwycięskiego gola zdobyli w doliczonym czasie gry do drugiej połowy.