Pracownik banku udaremnił oszustwo. Podziękowała mu prezydent miasta i policja

Do sytuacji, o której mowa doszło na początku lutego br. Do jednego z kędzierzyńskich banków przyszedł wtedy 52-letni mężczyzna. Przy okienku zadeklarował on, że chce przelać wszystkie swoje pieniądze na inne konto. Wtedy właśnie jeden z pracowników banku nabrał podejrzeń, że coś jest nie tak.

Po chwili rozmowy okazało się, że chwilę wcześniej z 52-latkiem skontaktowali się oszuści, którzy poinformowali mężczyznę, że ktoś chce wziąć na niego kredyt.

By nie stracić pieniędzy mężczyzna miał iść do banku i przelać wszystkie zgromadzone środki ze swojego konta na rachunek wskazany przez przestępców. Dzięki czujności pracownika banku do przelewu i bezpowrotnej straty pieniędzy nie doszło.

Za swoją postawę Grzegorz Nowakowski odebrał oficjalne podziękowania od komendanta powiatowego policji w Kędzierzynie-Koźlu mł. insp. Huberta Adamka i prezydent Kędzierzyna-Koźla Sabiny Nowosielskiej.