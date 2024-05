"Precz z Zielonym Ładem!" Związkowcy z Opolszczyzny protestują w Warszawie

Z całego kraju, z miast takich jak Kraków, Łódź czy Gdańsk, do Warszawy zmierzają autokary. Związkowcy podróżują również pociągami i prywatnymi samochodami. Z województwa opolskiego spodziewanych jest około tysiąca związkowców i sympatyków.

Skutki Zielonego Ładu dotkną finansowo każdego mieszkańca

Powód do protestowania jest ważny, bo jak tłumaczy Brzęczek, Zielony Ład nie tylko zagrozi tysiącom miejsc pracy, ale także przyczyni się do długoterminowej dezindustrializacji Europy. Przewodniczący podkreśla, że jednym z głównych zagrożeń jest relokacja produkcji przemysłowej do krajów, gdzie ochrona środowiska stoi na znacznie niższym poziomie niż w Unii Europejskiej.