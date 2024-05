Prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski: "Krzyże zostaną w urzędzie. To kwestia tolerancji i tradycji"

– Na tym polega tolerancja, że jeżeli ktoś chce posługiwać się symbolami religijnymi, to ma do tego prawo. Uważam, że ich zakaz byłby objawem nietolerancji. Rozumiem potrzebę dyskusji o relacjach państwa z kościołem jako instytucją, ale wiara jest sprawą indywidualną. Krzyż w urzędzie nikogo nie zachęca ani nie zniechęca do praktyk religijnych. To symbol obecny w polskiej kulturze od wieków. Przecież znajduje się on także w herbie Opola. Przypomnę tylko, że składa się on w połowie z orła, i w połowie z krzyża. M.in. dlatego nie widzę potrzeby podejmowania inicjatyw takich jak w Warszawie – powiedział prezydent Wiśniewski.