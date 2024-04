Producentka z firmy modowej Calvin Klein odwiedziła swoją szkołę w Wołczynie. Sylwia Nasiadko na co dzień mieszka i pracuje w USA

Przeprowadzała także wywiady z prezydentami Polski podczas ich wizyt w USA: z Lechem Wałęsą, Aleksandrem Kwaśniewskim oraz Lechem Kaczyńskim.

Następnie pracowała w AOL Studios, gdzie była producentką programów telewizyjnych oraz internetowych. Współpracowała z amerykańskimi gwiazdami, takimi jak Jennifer Lopez, Morgan Freeman, Justin Bieber, Jay Z czy Matt Damon.

Aktualnie Sylwia Nasiadko jest menedżerem postprodukcji w Calvin Klein Global. Pracuje tam nad kampaniami reklamowymi CK.

- Jej praca skupia się na tym, co dzieje się od momentu ukończenia zdjęć na planie do wypuszczenia reklamy na rynek. W przypadku jednej kampanii reklamowej praca ta może trwać aż do 4 miesięcy, po to, aby zobaczyć 30-sekundową reklamę - mówi Magdalena Skalana, uczennica LO w Wołczynie, która przygotowała artykuł o Sylwii Nasiadko.