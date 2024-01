Przed dworcem PKP w Opolu mężczyzna oblał się łatwopalną cieczą i podpalił ubrania. W ręku trzymał nóż i był agresywny wobec policjantów

Jak informuje opolska policja, 56-letni mężczyzna, najprawdopodobniej bezdomny, miał oblać się łatwopalną cieczą. Podpalił też leżące obok ubrania.

- Kiedy nasi ludzie przyjechali na miejsce, trzymał w ręce nóż i był agresywny wobec nich - mówi młodszy aspirant Przemysław Kędzior, rzecznik prasowy komendanta miejskiego policji w Opolu. - Starsi posterunkowi Łukasz Ciolek i Bartosz Biernacki musieli podjąć zdecydowane i szybkie działania. Kilkukrotnie wezwali go do odrzucenia nożna. Po chwili zrobił to a mundurowi obezwładnili go i ugasili jego odzież.