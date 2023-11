Przedszkolaki z Publicznego Przedszkola 28 w opolskim ratuszu. Maluchy odwiedziły magistrat z okazji Światowego Dnia Praw Dziecka

- Z uwagi na tragiczne wydarzenia w udziałem dzieci, które w ostatnim czasie wydarzyły się w naszym kraju postanowiłyśmy, aby obchody tego wyjątkowego dnia zorganizować z większą pompą. Chcemy, aby nasze dzieci wiedziały, że mają swoje prawa. Mówimy do czego mają prawo, oczywiście w sposób dostoswany do ich wieku, wyjaśniamy gdzie mogą szukać pomocy i liczymy, że z biegiem lat ich świadomość będzie jeszcze większa – mówi Justyna Zasieczna, wychowawca z Publicznego Przedszkola nr 28 w Opolu.

Mali bohaterowie i bohaterki mimo niesprzyjającej pogody, z błękitnymi balonami w dłoniach, przymaszerowały radośnie do opolskiego ratusza, gdzie serdecznie przyjął ich Przemysław Zych, wiceprezydent Opola.

Dzieci z przedszkola nr 28 sprawiły, że deszczowy i szary dzień stał w opolskim rauszu gwarny i wesoły. To dlatego, że spora grupa przedszkolaków w Opola odwiedziła opolski magistrat.

Podczas spotkania w opolskim ratuszu było widać, że akcja daje już pierwsze rezultaty ponieważ dzieci pytane o swoje prawa mówiły wprost:

- Mamy prawo do bezpieczeństwa, do miłości i do rodziny – wymieniały przedszkolaki.

„Niebieski” marsz do ratusza to nie jedyny element opolskich obchodów Światowego Dnia Praw Dziecka. Z tej okazji do Publicznej Szkole Podstawowej nr 31 przy ulicy Krzanowickiej w Opolu przyjechali przedstawiciele UNICEF, którzy wspólnie z uczniami i nauczycielami świętowali Światowy Dzień Praw Dziecka.