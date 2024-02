Przez 5 godzin strażacy walczyli z nocnym pożarem budynku gospodarczego w Łące Prudnickiej. Spłonął warsztat pszczelarski

Jeden ze strażaków, którzy uczestniczył 15 lutego w nocnej akcji gaszenia budynku gospodarczego w Łące Prudnickiej, został ranny. Ma lekkie oparzenia głowy. Jak informuje brygadier Tomasz Protaś z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Prudniku, rannemu pierwszej pomocy udzielili na miejscu koledzy. Potem pojechał na badania do szpitala, z którego został zwolniony. Ma się jednak zgłosić na badania kontrolne.



W czasie akcji zasłabła także właścicielka posesji, na której wybuchł ogień. Do niej także wezwano pogotowie, które zabrało kobietę do szpitala.

Pożar wybuchł ok. 20.30 w czwartek 15 lutego. Kiedy na miejsce dojechała pierwsza jednostka straży, płonął duży budynek gospodarczy, połączony z kolejnym budynkiem gospodarczym i sąsiadujący z dwoma domami mieszkalnymi. W budynku znajdowało się wyposażenie warsztatu pszczelarskiego, a więc sporo łatwopalnego materiału. Ogień objął też drewnianą konstrukcję, łączącą dwa budynki gospodarcze. Strażacy musieli rozbierać blaszane elementy wykończenia, aby ugasić płonące belki.