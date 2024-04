W Nysie nie będzie na razie podwyżek dla strażaków ochotników. Zabrakło pieniędzy

W gminie Nysa działa 11 jednostek OSP

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o strażach pożarnych, rada gminy ustala wysokość ekwiwalentu strażackiego nie rzadziej niż co dwa lata, a termin upływa na początku 2024 roku. Stawki minimalnej nie ma, to zależy tylko od woli włodarzy gminy. Ustawa mówi natomiast o górnej granicy. To 1/175 przeciętnego wynagrodzenia brutto, ogłaszanego przez GUS (obecnie ok. 45 zł). Ekwiwalent jest naliczany strażakom za każdą rozpoczętą godzinę akcji czy ćwiczeń.