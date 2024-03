Przy wjeździe na A4 w Dąbrowce Górnej rozbił się motocyklista. Są utrudnienia w tym miejscu

Do wywrócenia się motocyklisty na łuku wjazdowym na autostradę a4 do szło w Wielkanoc (31 marca) ok. godziny 12.30.

Do poszkodowanego motocyklisty wezwano służby ratunkowe. W tym momencie zablokowana łącznica wjazdowa na autostradę w kierunku Katowic.

Służby na miejscu zdarzenia.

Utrudnienia mogą potrwać do godziny 14.

Aktualizacja 14.12

Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu, trasa jest już przejezdna.