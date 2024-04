PSG Stal Nysa była blisko sensacji. Przegrała jednak 2:3 z Aluronem CMC Wartą Zawiercie i nie zagra w półfinale

W drugiej partii goście poszli za ciosem i dość szybko wyszli na kilkopunktowe prowadzenie. Znów na zagrywce pokazał się Zouheir El Graoui, przy którego serwisach Stal zdobyła cztery punkty z rzędu. Nysanie powiększali swoją przewagę do stanu 24:16. Przy ich piłce setowej Aluron odrobił 4 punkty, jednak ostatecznie seta zakończył skutecznym blokiem Konrad Jankowski. Stal wygrała tę odsłonę do 20.

Podrażniona takim przebiegiem meczu Warta szybko objęła prowadzenie w trzecim secie. Od początku do końca powiększała prowadzenie w tej odsłonie, pewnie wygrywając ją do 15.

Niezrażona wysoką porażką, w czwartym secie Stal wróciła do wysokiej dyspozycji. Kiedy zablokowany został Karol Butryn, goście z Nysy prowadzili już 12:8. Gospodarze wrócili jednak do gry dzięki kapitalnym zagrywkom Daniela Gąsiora. W końcówce seta odskoczyli na 20:17, a potem spokojnie dowieźli wynik do końca. Dzięki wygranej w tym gospodarze byli już pewni awansu do strefy medalowej.

W tie-breaku trener Aluronu Michał Winiarski dał pograć zmiennikom, którzy szybko odjechali żółto-niebieskim. Nie mający już żadnej motywacji nysanie gładko przegrali partię do 9.

Aluron CMC Warta Zawiercie - PSG Stal Nysa 3:2 (23:25, 20:25, 25:15, 25:21, 15:9)