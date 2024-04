Wciąż nie wiadomo, czy Weegree AZS Politechnika Opolska zagra w półfinale Bank Pekao 1 Ligi. Zadecyduje o tym piąty mecz

Tak jak i pierwsze dwie potyczki w Bydgoszczy, tak i dwie ostatnie konfrontacje w Opolu dostarczyły wielu emocji. Po trzecim starciu w całej serii, w lepszych nastrojach byli opolanie. Po bardzo zaciętej walce wygrali je 74:73. Najlepszy fragment Weegree AZS zanotował w drugiej kwarcie, kiedy to prowadził już nawet 44:31. Od tego momentu 10 punktów z rzędu zdobyli bydgoszczanie i na półmetku mieli tym samym jedynie trzy "oczka" straty. Kolejną kwartę to oni mieli nieco lepszą, ale i tak wszystko rozstrzygnęło się dopiero w ostatnich sekundach. Decydujące akcje nieznacznie lepiej rozegrali gospodarze.

Porażka najmniejszą możliwą różnicą punktową nie załamała jednak graczy Astorii, co idealnie potwierdzili kolejnego dnia. Czwarte spotkanie ćwierćfinałowe otworzyli oni bardzo mocno, od wygranej pierwszej kwarty 26:16. Następne dwie padły już jednak łupem Weegree AZS-u i to on miał przed ostatnią częścią gry punkt zaliczki. Znowu o wszystkim decydowały ostatnie fragmenty. Tym razem wszystko rozstrzygało się w ostatnich dwóch minutach. Ciśnienie lepiej wytrzymali jednak przyjezdni, którzy wygrali 81:73 i dzięki temu przedłużyli swoje nadzieje na awans do półfinału.