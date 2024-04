PSG Stal Nysa nie sprawiła niespodzianki w pierwszym meczu play-off z Aluronem CMC Wartą Zawiercie. Wszystkich za to zaskoczył ... ogień

Była to już druga potyczka obu tych drużyn w ciągu ostatnich kilku dni. W sobotę bowiem, również w Nysie, mierzyły się one ze sobą w spotkaniu ostatniej kolejki fazy zasadniczej PlusLigi. Wtedy Stal wygrała 3:1, dzięki czemu zakończyła tą część sezonu na 7., a nie 8. pozycji. Warta jednak nie wystawiła wtedy najmocniejszego składu (w ogóle nie wystąpili Karol Butryn i Mateusz Bieniek), a inni podstawowi gracze rozegrali najwyżej połowę meczu.

W potyczce inaugurującej rywalizację w play-off, trener zawiercian Michał Winiarski już jednak oczywiście od początku posłał do walki swój „galowy” skład. Mimo to przez większość pierwszego seta niespodziewanie warunki gry dyktowała Stal. Kiedy wygrywała już 17:11, nic nie wskazywało na to, że może powinąć jej się noga. Ale gracze Warty ani przez moment nie zwątpili w możliwość odwrócenia losów seta i po kolejnych kilkunastu akcjach doprowadzili do remisu 23:23. Mimo to później zespół z Nysy i tak miał jeszcze trzy piłki setowe. Również jednak ani jednej nie wykorzystał, co tym razem definitywnie się zemściło. Goście na punkt zamienili już swojego pierwszego setbola i to oni zwyciężyli 28:26.