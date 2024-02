Zouheir El Graoui, kapitan PSG Stali Nysa, zna już smak igrzysk olimpijskich i chce poczuć go ponownie [WYWIAD]

Kiedy pod koniec 2021 roku trafiłeś do Stali, znajdowała się ona w bardzo trudnym położeniu – realnie groził jej spadek. Jak długo zastanawiałeś się wtedy nad tym, czy faktycznie warto do niej przyjść? Nie potrzebowałem wiele czasu na podjęcie tej decyzji. Wracając wtedy po kontuzji, miałem problemy z odnalezieniem się w swoim poprzednim klubie – Tours VB. Znalazłem się w nieciekawym położeniu, więc pojawienie się oferty od Stali było dla mnie dobrą wiadomością. Potraktowałem ją jako nowe wyzwanie i wyszło mi to zdecydowanie na dobre. Mimo skomplikowanej sytuacji, w najważniejszej części sezonu 2021/2022 w klubie pojawiała się dobra atmosfera, dzięki czemu zaczęliśmy wygrywać i utrzymaliśmy się w PlusLidze.

Co najbardziej lubisz w swoim klubie i w całej PlusLidze? Jeśli chodzi o PlusLigę, to poziom sportowy, jaki jest w niej prezentowany. I również to, jak bardzo popularnym sportem w Polsce jest siatkówka. Stal jest dla mnie odpowiednim klubem, ponieważ nie tylko zapewnia absolutnie wszystko, czego zawodnicy potrzebują, ale również ma ambicje udziału w play-off i tym samym włączenia się do walki o czołowe lokaty. Mamy też niezwykle oddanych fanów, którzy zawsze są z nami. Mocno wspierają nas nie tylko w meczach domowych, ale i na wyjazdach. Dla siatkarza to naprawdę ważne, by mieć takich ludzi za sobą. A dodatkowo na miłe traktowanie ze strony kibiców możemy liczyć także w wielu innych miejscach, choćby w sklepach czy po prostu na ulicy.

Jak długo byliście rozczarowani tym, że po 15. kolejce wypadliście z czołowej "szóstki" tabeli PlusLigi i tym samym nie zakwalifikowaliście się do ćwierćfinału Tauron Pucharu Polski?

Dla każdego z nas był to duży zawód, że nie udało się tego zrealizować. Śmiało mogliśmy jednak sobie powiedzieć, że daliśmy z siebie wszystko, by ten awans osiągnąć. To pozwoliło nam dość szybko zapomnieć o tym niepowodzeniu i skoncentrować się na kolejnych ligowych meczach. Uważam, że w PlusLidze jesteśmy w stanie teraz osiągnąć więcej niż w poprzednim sezonie. Na razie jednak musimy zakwalifikować się do play-off, co również będzie dużym wyzwaniem. O miejsca w pierwszej "ósemce" walka prawdopodobnie również będzie się toczyć do ostatniej kolejki.

Od wielu lat grę w hali łączysz z uprawianiem siatkówki plażowej. Trener Stali Daniel Pliński pochwalił cię kiedyś za to, że umiejętnie kontrolujesz to, co robisz na boisku. Jak bardzo pomaga ci w tym właśnie popularna "plażówka"?

W dużym stopniu. Na piasku gram już od 2014 roku. Tam praktycznie cały czas ma się kontakt z piłką, ponieważ drużynę tworzą tylko dwie osoby. Trzeba więc błyskawicznie myśleć nad tym, jakie rozwiązanie zastosować w kolejnej akcji. W moim przypadku niejako naturalnie przekłada się to później również na poczynania w hali.