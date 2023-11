PSG Stal Nysa przegrała 2:3 z Indykpolem AZS Olsztyn. Była walka do końca. To trzecia porażka w tie-breaku w tym sezonie

Mecz zaczął się bardzo dobrze dla Stali, która zdominowała olsztynian zagrywką, podbijając przy tym ich ataki. Drużyna z Nysy wygrała pierwszego seta do 16.

Druga partia była już o wiele bardziej wyrównana. W końcówce więcej zimnej krwi zachowali olsztynianie i wygrali ją 25:23.

Trzeci set to kopia pierwszego. Stal utrzymywała kilkupunktową przewagę i wygrała partię do 18.

Nysanie nie wykorzystali okazji do zdobycia 3 punktów, przegrywając czwartego seta do 17.

Tie-breaka od mocnego uderzenia zaczęli goście. AZS miał lekką przewagę i przy stanie 11:8 dla nich wydawało się, że mecz jest już rozstrzygnięty. Wtedy do gry wróciła Stal. Siatkarze z Nysy doszli rywali na 14:14. To było jednak wszystko, na co było ich stać.

MVP meczu został niemiecki przyjmujący AZS-u Olsztyn Moritz Karlitzek.