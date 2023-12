PSG Stal Nysa wygrała 3:0 z Treflem Gdańsk w 12. kolejce PlusLigi. Wyprzedziła ZAKSĘ w tabeli i wciąż jest w grze o TAURON Puchar Polski!

Trefl Gdańsk przyjeżdżał do Nysy w roli faworyta. W poprzedniej kolejce pokonał ZAKSĘ Kędzierzyn-Koźle 3:0. Co prawda we wcześniejszych meczach nie zdobył nawet punktu w rywalizacji z Jastrzębskim Węglem i Wartą Zawiercie, jednak ogólny rozrachunek był dla gdańszczan korzystny. W 11 kolejkach siatkarze znad morza wygrali 7 razy i ponieśli 4 porażki, co dawało im 6 miejsce w tabeli z 22 punktami na koncie.

PSG Stal Nysa rozegrała do tej pory 10 meczów, w których zdobyła 16 punktów. Zółto-niebiescy wygrali 4 mecze, sporo punktów zdobyli natomiast w 4 meczach przegranych w tie-breaku. Siatkarze Stali nie punktowali w tylko dwóch spotkaniach, w 1. kolejce z Jastrzębskim Węglem i w ostatnim meczu z Bogdanką LUK Lublin.

Dla Stali mogła to być ostatnia szansa na wzięcie udziału w ćwierćfinale TAURON Pucharu Polski. Zakwalifikują się do niego zespoły, które na półmetku fazy zasadniczej zajmować będą 6 pierwszych miejsc. Ostatnim z nich był właśnie Trefl. Dlatego w tym spotkaniu kibice mogli liczyć na zacięte widowisko.