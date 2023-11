PSG Stal Nysa wygrała na wyjeździe z Barkomem Każany Lwów 3:1 w meczu 9. kolejki PlusLigi. Stal ma więcej punktów niż ZAKSA!

Przed meczem obie drużyny mogły mieć powody do optymizmu. PSG Stal zwyciężyła w dwóch ostatnich spotkaniach, pokonując w nich GKS Katowice i Czarnych Radom. Zwycięstwo w Wieluniu byłoby więc dla nysan przedłużeniem tej serii. Natomiast lwowianie w ostatnim meczu sprawili sensację wygrywając na wyjeździe 3:1 z Grupą Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle.

Lekkim faworytem była Stal, która w tabeli miała 5 punktów więcej od ukraińskiej drużyny.

Początek pierwszego seta należał do drużyny z Opolszczyzny, która prowadziła 7:3. Lekka przewaga utrzymywała się w dalszej części partii. Przy zagrywce Tupchiego gospodarze odrobili stratę, a nawet wyszli na prowadzenie 18:17. W trudnej końcówce seta to siatkarze Stali zachowali więcej zimnej krwi i po ataku Remigiusza Kapicy wygrali 25:23.

Drugą partię nysanie wygrali do 17. Nie była ona jednak tak jednostronna, jak mógłby powiedzieć wynik. W połowie seta to gracze Barkomu Każany prowadzili 11:10. Stal odjechała dopiero w drugiej części seta. Kiedy prowadziła 20:17, na zagrywkę wszedł Kramczyński i przy jego serwisach nysanie dojechali do końca partii.