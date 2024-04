iPrime Bogacica wykorzystała potknięcia rywali i umocniła się na fotelu lidera. Ciekawe rozstrzygnięcia w IV lidze

Stal Brzeg jechała do Piotrówki w roli faworyta. W pierwszej połowie miała lekką przewagę, jednak konkretniejsi byli gospodarze. W 33. minucie w zamieszaniu w polu mocno huknął Vitalii Kiriakov i do przerwy to Piotrówka prowadziła 1:0. Po zmianie stron Stal ruszyła do mocniejszych ataków, jednak strzeliła tylko jednego gola. W 81. minucie wyrównał Jakub Kowalski płaskim strzałek zza pola karnego. Stal ambitnie walczyła o zwycięstwo, jednak bez rezultatu. Mecz zakończył się remisem 1:1.

Negatywną niespodziankę przeżyli również kibice Małejpanwi Ozimek, która pojechała do będącego w gazie Piasta Strzelce Opolskie. Strzelczanie w poprzedniej kolejce niespodziewanie wygrali 3:0 z Ruchem Zdzieszowice, a teraz urwali punkty Małejpanwi. Chociaż goście dwukrotnie wychodzili na prowadzenie po bramkach Kacpra Kamińskiego, Piast ambitnie doprowadzał do wyrównania.

Potknięcie konkurentów w walce o awans wykorzystała iPrime Bogacice, która pewnie pokonała na własnym boisku LZS Domaszkowice. Mecz był rozstrzygnięty już po 9 minutach, kiedy to po bramkach Dawida Rygla i Michała Kojdera gospodarze prowadzili już 2:0. Kolejne mocne uderzenie wykonali w 49. minucie za sprawą Kamila Nykiela. Goście ambitnie walczyli jeszcze o honorowe trafienie i dopięli swego w 85. minucie, kiedy to do bramki Bogacicy trafił Jakub Mandala.