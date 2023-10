Renowacja murów w Byczynie. Jedną ze ścian trzeba zbudować od nowa z cegły gotyckiej

- To nam pokazało, jak bardzo mur był w tym miejscu zdewastowany i że ratunek przyszedł tak naprawdę w ostatniej chwili. Mogło dojść do tragedii, bo odcinek B znajduje się w sąsiedztwie deptaka, z którego korzysta sporo osób – mówi Iwona Sobania. - Odcinek C też jest w fatalnym stanie, ale znajduje się w parku, nie przy deptaku, więc nie ma bezpośredniego zagrożenia.