Rodzinie zastępczej z Błażejowic zepsuł się bus. Z pomocą przyszli ludzie dobrego serca. "Chciałem podziękować mojemu krajowi"

Problemy zaczęły się wtedy, gdy zepsuł im się samochód, który służył do wożenia dzieci do szkoło, na zajęcia czy wycieczki. Niemasowie wychowują aż dziewięcioro dzieciaków.

O problemach dowiedział się mieszkający w Niemczech Krzysztof Rakowski, który przed laty był związany z Opolszczyzną.

- Po zrobieniu kariery zawodowej postanowiłem zwrócić mojemu krajowi za wykształcenie i wychowanie. Bronek Piróg mówił, że ma taką rodzinę, której trzeba pomóc. Zaprowadził mnie, jak zobaczyłem te dzieci to się wzruszyłem i mówię po prostu, co potrzebujecie w pierwszej kolejności. Powiedzieli, że samochód. To przyjechałem do Bremen, zrobiłem zrzutkę wśród Lionsów (klub Lions z Bremy) i przyjechałem. 10 godzin jechałem, ale radość, że przekażę to tym dzieciom, była silniejsza od wszystkiego innego – mówił pod starostwem powiatowym Krzysztof Rakowski.