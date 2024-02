Rolada z boczniakami i pierś z nadzieniem z wątróbki. Takimi pysznościami oczarowały jury uczennice z Kluczborka

Tym razem dziewczyny wykonały pierś drobiową z nadzieniem z wątróbki oraz moreli, kremowy sos z boczniaka cytrynowego i sera korycińskiego, tosty francuskie z chałki i chips z sera.

Danie dało im trzecie miejsce w rywalizacji.

- Jesteśmy bardzo zadowolone, bo drób jest trudny w obróbce. Trzeba dużej wprawy, aby mięso nie było ani surowe, ani za suche. Trzeba ćwiczyć, by nie przegapić tego momentu - relacjonują. - Natomiast sędziowie oceniali dosłownie wszystko. Brali pod uwagę nie tylko smak i wygląd potrawy, ale także porządek na stanowisku pracy, segregowanie śmieci i stosowanie się do zasady zero waste.