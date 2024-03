Rolnicy postawili na współpracę. Otworzyli sklep z własnymi produktami w Kluczborku. To wyjątkowa inicjatywa

Poza produktami z koziego mleka, są: swojskie jajka, wyroby z karpia z Gospodarstwa Markowe spod Wołczyna (np. wypiekane pasztety czy paprykarze), warzywa, kiszonki i przetwory warzywne z Zielonego Gospodarstwa z Krzywiczyn, ręcznie mieszane przyprawy ziołowe bez soli i glutaminianu sodu od rolników spod Kłobucka, miody z lokalnych pasiek, produkty z Lawendowego Zacisza z Biadacza, drób i wołowina z miejscowych hodowli, przetwory z dziczyzny, a także swojskie wyroby z wieprzowiny (szynki, kiełbasy, pasztety) i mąka z Uszyc.

- Wszystko, co tu sprzedajemy, to rzemieślnicza praca ludzi, którzy są pasjonatami swojego fachu i uważają, że jakość jest ważniejsza od ilości – mówi Jakub Famuła. - Dzięki temu wychodzi im to naprawdę dobrze.