Rolnicy zablokowali drogi krajowe wokół Kluczborka. "Walczymy, żeby nie zbankrutować"

W kolejnym dniu protestu rolnicy z powiatu kluczborskiego znów wyjechali na drogi, aby wyrazić swoje niezadowolenie. Tym razem zablokowali dojazd do Kluczborka na rondzie w Ligocie Dolnej, gdzie zbiegają się drogi krajowe nr 45 i 42, a także skrzyżowanie na „jedenastce” w Ligocie Górnej przy firmie Protea (na tzw. węźle wieluńskim).

- Znów wyjechaliśmy na drogi, choć dziś jest mniej pojazdów niż ostatnio, czyli 9 lutego. Będziemy protestować do skutku, aż rząd i Bruksela zareagują. Na razie reakcja jest słaba – mówi Robert Bieniek z Łowkowic. – Nie możemy się poddać, bo opłacalność rolnictwa spada, a pomysły Unii Europejskiej, jak chociażby obowiązkowe ugorowanie 4 procent, a później nawet 10 procent areału co rok, są dla nas bardzo niekorzystne. Wydaje się, że 4 procent to niedużo, ale jest to dotkliwe. Gmina na pewno nie rezygnuje z tych 4 procent podatku od gruntu. Niedawno dostałem nakaz podatkowy, który jest wyższy niż w ubiegłym roku o około 30 zł na hektarze.